Владимир Зеленский подписал закон №4241, который защитит украинцев от неправомерных действий коллекторов. Документ запрещает угрожать и шантажировать должников.

Верховная Рада во втором чтении проголосовала за соответствующий законопроект еще 19 марта 2021 года. Инициативу поддержали 274 депутата.

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Нардеп от "Слуги народа" Ольга Василевская-Смаглюк была одной из инициаторов закона об урегулировании просроченной задолженности. Она и сообщила, что президент Владимир Зеленский 7 апреля подписал документ.

Отныне никакие угрозы, неэтичное поведение, порноколажи, многочасовой автодозвон, взаимодействие с третьими лицами без их согласия – запрещены,

– написала депутат.

Что изменил закон

Источник: Верховная Рада

Закон №4241 ограничивает работу коллекторов и усиливает защиту должников. Он должен искоренить террор и запугивание должников.

Документ устанавливает определенные требования к кредитодателям и коллекторам при урегулировании просроченной задолженности. Они должны:

соблюдать требования к этического поведения и правил взаимодействия с должником;

информировать должника о привлечении коллекторской компании к урегулированию просроченной задолженности или уступки требования новому кредитору;

заключать договоры только с юридическими лицами, включенными в Реестр коллекторских компаний;

сообщить Национальному банку Украины о заключении с коллекторской компанией договора;

контролировать действия привлеченных коллекторских компаний и давать рекомендации по устранению нарушений.

Контролировать Реестр коллекторских компаний будет Нацбанк, и наблюдать за работой компаний, а также изучать обращения граждан.

Если коллекторы будут нарушать закон, должник вправе обратиться в НБУ с этим вопросом.