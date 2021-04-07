Володимир Зеленський підписав закон №4241, який захистить українців від неправомірних дій колекторів. Документ забороняє погрожувати та шантажувати боржників.

Верховна Рада в другому читанні проголосувала за відповідний законопроєкт ще 19 березня 2021 року. Ініціативу підтримали 274 депутати.

До теми Без погроз та вибивання грошей: що змінилося для колекторів й боржників

Нардепка від "Слуги народу" Ольга Василевська-Смаглюк була однією з ініціаторок закону про врегулювання простроченої заборгованості. Вона й повідомила, що президент Володимир Зеленський 7 квітня підписав документ.

Відтепер жодні погрози, неетична поведінка, порноколажі, кількагодинний автододзвон, взаємодія з третіми особами без їхньої згоди – заборонені,

– написала депутатка.

Що змінив закон

Джерело: Верховна Рада

Закон №4241 обмежує роботу колекторів та посилює захист боржників. Він повинен викорінити тероризування та залякування боржників.

Документ встановлює певні вимоги до кредитодавців та колекторів під час врегулювання простроченої заборгованості. Вони повинні:

дотримуватися вимог до етичної поведінки та правил взаємодії з боржником;

інформувати боржника про залучення колекторської компанії до врегулювання простроченої заборгованості або відступлення права вимогу новому кредитору;

укладати договори лише з юридичними особами, включеними до Реєстру колекторських компаній;

повідомити Національний банк України про укладення з колекторською компанією договору;

контролювати дії залучених колекторських компаній та надавати рекомендації щодо усунення порушень.

Контролювати Реєстр колекторських компаній буде Нацбанк, який і наглядатиме за роботою компаній, а також вивчатиме звернення громадян.

Якщо колектори будуть порушувати закон, боржник має право звернутися до НБУ з цим питанням.