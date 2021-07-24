Документ получил номер 305/2021. Полное название решение Совета нацбезопасности – "О дополнительных мерах по координации реализации государственной политики в сфере гражданства".
К теме Всех госслужащих обяжут указывать наличие двойного гражданства
Подробнее об указе Зеленского о двойном гражданстве в декларациях
Документ вступил в силу со дня его опубликования. То есть, с 23 июля. Контроль за его выполнением будет осуществлять секретарь СНБО Алексей Данилов.
Ввести в декларациях отображения информации об отсутствии гражданства (подданства) иностранного государства, а также документов, дающих право на постоянное проживание на территории иностранного государства,
– говорится в указе.
Заметим, что эту графу вводят для предотвращения возникновения конфликта интересов в результате двойного гражданства.
Кабмин уже в августе должен сообщить СНБО о результатах выполнения этой работы.
Что еще известно о документе
Ранее Данилов отмечал, что обозначения в декларациях двойного гражданства будет обязательным для примерно миллиона украинцев. Говорится в первую очередь о высоких чинах и более мелких чиновниках.
Правда, государство также планирует обязать олигархов информировать о двойном гражданстве. Произойдет это только в том случае, если Верховная Рада примет закон об олигархах и они будут заполнять декларацию.
Важный момент
- Сейчас Конституция Украины запрещает двойное гражданство.
- Для того, чтобы урегулировать этот вопрос, Кабмин должен разработать специальный законопроект.
- Ранее Данилов сказал, что вопрос двойного гражданства является для нашего государства очень важным.