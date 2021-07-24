Документ получил номер 305/2021. Полное название решение Совета нацбезопасности – "О дополнительных мерах по координации реализации государственной политики в сфере гражданства".

К теме Всех госслужащих обяжут указывать наличие двойного гражданства

Подробнее об указе Зеленского о двойном гражданстве в декларациях

Документ вступил в силу со дня его опубликования. То есть, с 23 июля. Контроль за его выполнением будет осуществлять секретарь СНБО Алексей Данилов.

Ввести в декларациях отображения информации об отсутствии гражданства (подданства) иностранного государства, а также документов, дающих право на постоянное проживание на территории иностранного государства,

– говорится в указе.

Заметим, что эту графу вводят для предотвращения возникновения конфликта интересов в результате двойного гражданства.

Кабмин уже в августе должен сообщить СНБО о результатах выполнения этой работы.

Что еще известно о документе

Ранее Данилов отмечал, что обозначения в декларациях двойного гражданства будет обязательным для примерно миллиона украинцев. Говорится в первую очередь о высоких чинах и более мелких чиновниках.

Правда, государство также планирует обязать олигархов информировать о двойном гражданстве. Произойдет это только в том случае, если Верховная Рада примет закон об олигархах и они будут заполнять декларацию.

Обратите внимание! По приблизительным оценкам в Украине – от 3 до 4 миллионов граждан с двойным гражданством. Из них больше всего именно с российскими паспортами. Это примерно 1,5 – 2 миллиона.

Важный момент