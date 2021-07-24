Документ отримав номер 305/2021. Повна назва рішення Ради нацбезпеки – "Про додаткові заходи з координації реалізації державної політики у сфері громадянства".
До теми Усіх держслужбовців зобов’яжуть вказувати наявність подвійного громадянства
Докладніше про указ Зеленського щодо подвійного громадянства в деклараціях
Документ набув чинності з дня його опублікування. Тобто, з 23 липня. Контроль за його виконанням здійснюватиме секретар РНБО Олексій Данілов.
Запровадити у деклараціях відображення інформації про відсутність громадянства (підданства) іноземної держави, а також документів, які дають право на постійне проживання на території іноземної держави,
– мовиться в указі.
Зауважимо, що цю графу вводять задля запобігання виникненню конфлікту інтересів внаслідок подвійного громадянства.
Кабмін має вже у серпні повідомити РНБО про результати виконання цієї роботи.
Що ще відомо про документ
Раніше Данілов зазначав, що позначення у деклараціях подвійного громадянства буде обов'язковим для приблизно мільйона українців. Мовиться першочергово про високопосадовців та чиновників.
Щоправда, держава також планує зобов'язати олігархів інформувати про подвійне громадянство. Станеться це лише у тому разі, якщо Верховна Рада ухвалить закон про олігархів і вони будуть заповнювати декларацію.
Важливий момент
- Наразі Конституція України забороняє подвійне громадянство.
- Для того, щоб врегулювати це питання, Кабмін має розробити спеціальний законопроєкт.
- Раніше Данілов сказав, що питання подвійного громадянства є для нашої держави вкрай важливим.