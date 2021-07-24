Документ отримав номер 305/2021. Повна назва рішення Ради нацбезпеки – "Про додаткові заходи з координації реалізації державної політики у сфері громадянства".

До теми Усіх держслужбовців зобов’яжуть вказувати наявність подвійного громадянства

Докладніше про указ Зеленського щодо подвійного громадянства в деклараціях

Документ набув чинності з дня його опублікування. Тобто, з 23 липня. Контроль за його виконанням здійснюватиме секретар РНБО Олексій Данілов.

Запровадити у деклараціях відображення інформації про відсутність громадянства (підданства) іноземної держави, а також документів, які дають право на постійне проживання на території іноземної держави,

– мовиться в указі.

Зауважимо, що цю графу вводять задля запобігання виникненню конфлікту інтересів внаслідок подвійного громадянства.

Кабмін має вже у серпні повідомити РНБО про результати виконання цієї роботи.

Що ще відомо про документ

Раніше Данілов зазначав, що позначення у деклараціях подвійного громадянства буде обов'язковим для приблизно мільйона українців. Мовиться першочергово про високопосадовців та чиновників.

Щоправда, держава також планує зобов'язати олігархів інформувати про подвійне громадянство. Станеться це лише у тому разі, якщо Верховна Рада ухвалить закон про олігархів і вони будуть заповнювати декларацію.

Зверніть увагу! За приблизними оцінками в Україні є від 3 до 4 мільйонів громадян з подвійним громадянством. З них найбільше саме з російськими паспортами. Це приблизно 1,5 – 2 мільйони.

Важливий момент