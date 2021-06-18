Указ устанавливает минимальные зарплаты: не менее 13,5 тысяч для среднего медицинского персонала и не менее 20 тысяч для врачей.

Кстати День медика в Украине в 2021 году: когда выпадает профессиональный праздник

Зеленский утверждает, что его команда "сделает все, чтобы увеличение зарплат было не только на бумаге". Президент сказал, что либо Украина обеспечит достойную мотивацию для медиков, либо это сделают другие государства. Поэтому профессия должна быть высокооплачиваемой.

Справедливое распределение денег

Кроме того, Зеленский обратился к местным властям, чтобы обеспечить справедливое распределение денег в больницах.

Не допустить ситуации, когда руководитель медицинского учреждения получает 100 тысяч гривен в месяц, а врачи и медсестры – 6,

– сказал президент.

Рыцари в белых доспехах

Зеленский назвал 700 тысяч украинских медиков "рыцарями в белых доспехах". Он подчеркнул, что государство должно заботиться о медиках. В частности, обеспечить качественную инфраструктуру и оборудование для их работы.

Мы должны сделать, что у нас был не день, а год медицинского работника,

– подчеркнул президент.

Запуск больниц нового формата

Зеленский рассказал о новом проекте, который должен запустить больницы нового качественного формата. Инициатива стартует уже в 2021 году, она начнется с областных клинических и детских больниц. Заведения должны соответствовать европейским стандартам.

Обратите внимание! День медика в Украине празднуют с 1994 года. Тогдашний президент Леонид Кравчук подписал указ о дате праздника – третье воскресенье июня. В 2021 году День медика приходится на 20 июня.

Выступление Зеленского, смотрите видео: