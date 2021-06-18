Указ встановлює мінімальні зарплати: не менше 13,5 тисяч для середнього медичного персоналу та не менше 20 тисяч для лікарів.

До речі День медика в Україні у 2021 році: коли випадає професійне свято

Зеленський переконує, що його команда "зробить все, щоб збільшення зарплат було не лише на папері". Президент сказав, що або Україна забезпечить гідну мотивацію для медиків, або це зроблять інші держави. Тому професія повинна буде високооплачуваною.

Справедливий розподіл грошей

Крім того, Зеленський звернувся до місцевої влади, аби забезпечити справедливий розподіл грошей у лікарнях.

Не допустити ситуації, коли керівник медичного закладу отримує 100 тисяч гривень на місяць, а лікарі й медсестри – 6,

– сказав президент.

Лицарі у білих обладунках

Зеленський назвав 700 тисяч українських медиків "лицарями у білих обладунках". Він наголосив, що держава повинна дбати про медиків. Зокрема, забезпечити якісну інфраструктуру та обладнання для їх роботи.

Ми маємо зробити, що у нас був не день, а рік медичного працівника,

– наголосив президент.

Запуск лікарень нового формату

Зеленський розповів про новий проєкт, який повинен запустити лікарні нового якісного формату. Ініціатива стартує вже 2021 року, вона розпочнеться з обласних клінічних та дитячих лікарень. Заклади повинні відповідати європейським стандартам.

Зверніть увагу! День медика в Україні святкують з 1994 року. Тодішній президент Леонід Кравчук підписав указ про дату свята – третя неділя червня. У 2021 році День медика припадає на 20 червня.

Виступ Зеленського, дивіться відео: