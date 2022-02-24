Речь идет об указе № 64/2022, народные депутаты утвердили этот документ 300 голосами. Согласно указу, военное положение вводят с 5:30 24 февраля 2022 года сроком на 30 суток.

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Соответствующее решение приняли в связи с военной агрессией России и на основании предложения Совета национальной безопасности и обороны.

Военное командование вместе с Министерством внутренних дел, органами исполнительной власти, местного самоуправления должен обеспечить предусмотренные законом меры и полномочия, необходимые для обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства.

После введения в Украине военного положения временно могут ограничиваться конституционные права и свободы человека, предусмотренные соответствующими статьями Конституции.

Также могут внедрять временные ограничения прав и законных интересов юридических лиц.

Важно! Вооруженные силы Украины дают отпор врагу. Мы – под надежной защитой наших военных. А международные партнеры поддерживают Украину и накладывают санкций на Россию. Сохраняем спокойствие, читаем проверенные новости и верим в ВСУ!

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