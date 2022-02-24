Мовиться про указ № 64/2022, народні депутати затвердили цей документ 300 голосами. Згідно з указом, воєнний стан запроваджують з 5:30 24 лютого 2022 року строком на 30 діб.

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Що передбачає воєнний стан

Відповідне рішення ухвалили на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони.

Військове командування разом із Міністерством внутрішніх справ України, органами виконавчої влади, місцевого самоврядування має забезпечити передбачені законом заходи й повноваження, необхідні для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави.

Після введення в Україні воєнного стану тимчасово можуть обмежуватися конституційні права і свободи людини, передбачені відповіднии статтями Конституції.

Також можуть впроваджувати тимчасові обмеження прав і законних інтересів юридичних осіб.

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