Документ определяет особый порядок налогообложения налогом на добавленную стоимость компаний-нерезидентов, которые предоставляют электронные услуги украинцам.

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Детали закона о "налоге на Google"

Принятие документа позволит увеличить поступления в государственный бюджет от НДС. Такие правила налогообложения ранее внедрили и в других государствах: странах Европейского Союза, Австралии, Беларуси, Казахстане и других.

Согласно закону, иностранные компании, которые поставляют украинцам электронные услуги, будут обязаны

зарегистрироваться плательщиками НДС через специальный электронный сервис, если общая сумма от осуществления соответствующих операций превышает 1 миллион гривен в год;

составить упрощенную налоговую декларацию;

уплатить НДС в размере 20%.

Электронные услуги, которые будут облагаться:

поставки изображений или текстов, фотографий, электронных книг и журналов;

поставки аудио, видео, игр, азартных игр и услуг участия в таких играх;

доступ к облачным технологиям;

поставки (на основе лицензии) программного обеспечения и обновлений к нему, а также дистанционное обслуживание ПО и электронного оборудования;

предоставление услуг рекламы в интернете, мобильных приложениях и других электронных ресурсах.

Однако от уплаты НДС будут освобождать

операции по поставке услуг по дистанционному обучению через интернет, эта сеть используется только как средство коммуникации между преподавателем и слушателем;

операции по поставке образовательных услуг путем доступа к публичным образовательным, научным и информационным ресурсам в сети из отраслей знаний и специальностей, по которым осуществляется подготовка соискателей высшего образования, если их проведение и предоставление не требует участия человека.

С 1 января 2022 года отменяется НДС при оплате украинскими компаниями услуг по производству или распространению рекламы за рубежом.

К слову, Верховная Рада приняла соответствующий документ 3 июня.

Справка! Действие закона будет касаться компаний Facebook, Apple, Microsoft, Netflix, Wargaming Group, Bloomberg и др.