Зеленский подписал закон о налоговых льготах на период карантина

Президент Украины продлил действие льгот для дополнительной поддержки налогоплательщиков на период карантина. Во втором чтении и в целом этот законопроект поддержали 333 народных депутата.

Глава государства подписал соответствующий законопроект №3329-д, как свидетельствуют данные на сайте Верховной рады.

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Что предусматривает этот законопроект

Закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины по поводу дополнительной поддержки налогоплательщиков на период осуществления мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19)" вводит ряд льгот.

До 30 июня освобождаются от налогообложения НДФЛ 300% доплаты медикам без потерь для местных бюджетов.

Помощь по частичной безработице освободили от налогообложения НДФЛ и военным сбором.

Предоставляется возможность получать пособие по частичной безработице для ФЛП.

К концу последнего месяца карантина продлили срок льгот для производства дезинфекторов.

Приостановили сроки рассмотрения жалоб налогоплательщиков и продлили освобождение от штрафов и пени за просрочку потребительского кредита.

Также ФЛП освобождаются от ЕСВ за себя до 31 мая. Документ предусматривает мораторий на проверки и неприменение штрафов и пени за нарушение налогового законодательства и законодательства по ЕСВ до конца карантина.

Документ также продлевает и упрощенную процедуру капитализации банков.

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