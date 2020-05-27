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Зеленский подписал закон о налоговых льготах на период карантина

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Закон о налоговых льготах на время карантина подписан - №3329 д
Зеленский подписал закон о поддержке налогоплательщиков на карантине / Getty Images

Президент Украины продлил действие льгот для дополнительной поддержки налогоплательщиков на период карантина. Во втором чтении и в целом этот законопроект поддержали 333 народных депутата.

Глава государства подписал соответствующий законопроект №3329-д, как свидетельствуют данные на сайте Верховной рады.

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Что предусматривает этот законопроект

Закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины по поводу дополнительной поддержки налогоплательщиков на период осуществления мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19)" вводит ряд льгот.

  • До 30 июня освобождаются от налогообложения НДФЛ 300% доплаты медикам без потерь для местных бюджетов.
  • Помощь по частичной безработице освободили от налогообложения НДФЛ и военным сбором.
  • Предоставляется возможность получать пособие по частичной безработице для ФЛП.
  • К концу последнего месяца карантина продлили срок льгот для производства дезинфекторов.
  • Приостановили сроки рассмотрения жалоб налогоплательщиков и продлили освобождение от штрафов и пени за просрочку потребительского кредита.
  • Также ФЛП освобождаются от ЕСВ за себя до 31 мая. Документ предусматривает мораторий на проверки и неприменение штрафов и пени за нарушение налогового законодательства и законодательства по ЕСВ до конца карантина.
  • Документ также продлевает и упрощенную процедуру капитализации банков.

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Автор: Ирина Юрковская
Теги: Новости политики Новости Украины Налоговый кодекс Налоги Президент Украины Законодательство Владимир Зеленский
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