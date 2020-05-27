Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Дім Агро Дизайн Інвестиції Нерухомість Смачно Покер Auto Краса Сім'я Освіта Likar Афіша
more
ЗҐВАЛТУВАННЯ У КАГАРЛИКУ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
Пряма трансляція на
Останні випуски
ЗҐВАЛТУВАННЯ У КАГАРЛИКУ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

Зеленський підписав закон про податкові пільги на період карантину

- Читать новость на русском
Закон про податкові пільги на час карантину подписан - №3329 д
Ghtpbltyn підписав закон про підтримку платників податків на карантині / Getty Images

Президент України продовжив дію пільг для додаткової підтримки платників податків на період карантину. У другому читанні та в цілому цей законопроєкт підтримали 333 народні депутати.

Глава держави підписав відповідний законопроект №3329-д, як свідчать дані на сайті Верховної ради.

Цікаво Закон про адміністрування податків вступив у дію: що він змінить

Що передбачає цей законопроєкт

Закон "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України з приводу додаткової підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)" запроваджує низку пільг.

  • До 30 червня звільняються від оподаткування ПДФО 300% доплати медикам без втрат для місцевих бюджетів.
  • Допомогу по частковому безробіттю звільнили від оподаткування ПДФО і військовим збором;
  • Надається можливість отримувати допомогу по частковому безробіттю для ФОП;
  • До кінця останнього місяця карантину продовжили термін пільг для виробництва дезінфекторів;
  • Призупинили терміни розгляду скарг платників податків і продовжили звільнення від штрафів і пені за прострочення споживчого кредиту.
  • Також ФОП звільняються від ЄСВ за себе до 31 травня. Документ передбачає мораторій на перевірки і незастосування штрафів та пені за порушення податкового законодавства та законодавства з ЄСВ до кінця карантину.
  • Документ також продовжує і спрощену процедуру капіталізації банків.

Як Україна буде виходити з карантину
Як Україна буде виходити з карантину / Інфографіка 24 каналу

Автор: Ірина Юрковська
Теги: Новини політики Новини України Податковий кодекс Податки Президент України Законодавство Володимир Зеленський
Коментарі
powered by lun.ua
Пропозиції партнерів
Коментарі
Головні новини
Останні Новини
Більше новин
Публікації
Коли потрібно робити щеплення дитині: календар
сьогодні , 16:26 Коли потрібно робити щеплення дитині: календар
Анастасія Кушпіт
Путін не може більше тягнути
сьогодні , 15:00 Путін не може більше тягнути
Ель Мюрид
Формула успіху: аграрії бережуть воду – вода допомагає аграріям
26 травня , 20:01 Формула успіху: аграрії бережуть воду – вода допомагає аграріям