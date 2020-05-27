Зеленський підписав закон про податкові пільги на період карантину
Президент України продовжив дію пільг для додаткової підтримки платників податків на період карантину. У другому читанні та в цілому цей законопроєкт підтримали 333 народні депутати.
Глава держави підписав відповідний законопроект №3329-д, як свідчать дані на сайті Верховної ради.
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Що передбачає цей законопроєкт
Закон "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України з приводу додаткової підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)" запроваджує низку пільг.
- До 30 червня звільняються від оподаткування ПДФО 300% доплати медикам без втрат для місцевих бюджетів.
- Допомогу по частковому безробіттю звільнили від оподаткування ПДФО і військовим збором;
- Надається можливість отримувати допомогу по частковому безробіттю для ФОП;
- До кінця останнього місяця карантину продовжили термін пільг для виробництва дезінфекторів;
- Призупинили терміни розгляду скарг платників податків і продовжили звільнення від штрафів і пені за прострочення споживчого кредиту.
- Також ФОП звільняються від ЄСВ за себе до 31 травня. Документ передбачає мораторій на перевірки і незастосування штрафів та пені за порушення податкового законодавства та законодавства з ЄСВ до кінця карантину.
- Документ також продовжує і спрощену процедуру капіталізації банків.
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