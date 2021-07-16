Документ создает стимулы для вывода из тени доходов, скрытых от налогообложения, и будет способствовать привлечению в экономику Украины дополнительных ресурсов.

Важно Рада одобрила налоговую амнистию: что это значит для украинцев

Закон предусматривает, что уже с 1 сентября 2021 года в Украине состоится добровольное декларирование активов физических лиц. Граждане Украины имеют право подать единовременную добровольную декларацию с указанием активов, принадлежащих им и с которых не были уплачены налоги и сборы до 1 января 2021 года.

В то же время в добровольной декларации не нужно будет указывать информацию об источниках происхождения задекларированных активов.

Декларант может указать среди активов:

валютные ценности (за исключением средств в наличной форме),

ценные бумаги,

движимое и недвижимое имущество, в том числе объекты незавершенного строительства,

доли в имуществе юридических лиц, которые находятся в Украине или за рубежом.

Из задекларированных активов гражданин должен будет уплатить сбор:

5% по валютным ценностям на счетах в банках в Украине, а также других активов, которые зарегистрированы в Украине;

9% по валютным ценностям на счетах в иностранных финансовых учреждениях, а также из других активов, находящихся за рубежом;

2,5% по номинальной стоимости государственных облигаций Украины, приобретенных декларантом в период с 1 сентября 2021 по 31 августа 2022 года.

Что такое налоговая амнистия? Это возможность для граждан платить налоги с доходов, с которых ранее такие налоги не платились, и уже истекли установленные законодательством сроки платежей. В этом случае, налогоплательщик заполняет так называемую нулевую декларацию.

Если гражданин оплатит все необходимые сборы, государство будет гарантировать ему освобождение от ответственности за нарушение налогового, валютного законодательства.

Также Зеленский подписал закон № 1542-их, что предлагает не считать умышленным уклонением от уплаты налогов и сборов, если такие действия связаны с приобретением объектов, которые гражданин указал в одноразовой добровольной декларации и оплатил согласованную сумму сбора декларирования, если такие деяния совершены до 2021 года.