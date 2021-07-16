Документ створює стимули для виведення з тіні доходів, прихованих від оподаткування, та сприятиме залученню в економіку України додаткових ресурсів.

Важливо Рада схвалила податкову амністію: що це означає для українців

Закон передбачає, що вже з 1 вересня 2021 року в Україні відбудеться добровільне декларування активів фізичних осіб. Громадяни України матимуть право подати одноразову добровільну декларацію із зазначенням активів, що їм належать, і з яких не були сплачені податки та збори до 1 січня 2021 року.

Водночас у добровільній декларації не потрібно буде вказувати інформацію про джерела походження задекларованих активів.

Декларант може вказати серед активів:

валютні цінності (крім коштів у готівковій формі),

цінні папери,

рухоме та нерухоме майно, зокрема об'єкти незавершеного будівництва,

частки у майні юридичних осіб, які перебувають в Україні чи за кордоном.

Із задекларованих активів громадянин повинен буде сплатити збір:

5% щодо валютних цінностей на рахунках у банках в Україні, а також інших активів, що зареєстровані в Україні;

9% щодо валютних цінностей на рахунках в іноземних фінансових установах, а також з інших активів, що перебувають за кордоном;

2,5% щодо номінальної вартості державних облігацій України, придбаних декларантом у період з 1 вересня 2021 року до 31 серпня 2022 року.

Що таке податкова амністія? Це можливість для громадян сплатити податки з доходів, з яких раніше такі податки не сплачувались, і вже сплили встановлені законодавством терміни платежів. В цьому випадку, платник податків заповнює так звану нульову декларацію.

Якщо громадянин сплатить усі необхідні збори, держава гарантуватиме йому звільнення від відповідальності за порушення податкового, валютного законодавства.

Також Зеленський підписав закон № 1542-ІХ, що пропонує не вважати умисним ухиленням від сплати податків і зборів, якщо такі діяння пов'язані з придбанням об'єктів, які громадянин вказав у одноразовій добровільній декларації та сплатив узгоджену суму збору декларування, якщо такі діяння вчинені до 2021 року.