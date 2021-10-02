Глава Укроборонпрома Юрий Гусев назвал это событие точкой в непростом процессе формирования нового законодательного фундамента для развития украинского ОПК. Кроме того, подписание закона – это новая точка отсчета для украинской оборонной сферы.
Заметьте Ликвидировать российское: украинская оборонка ищет аналоги 3 тысячам товаров
Какие возможности предоставляет закон
- Структурно перезагрузить 118 разрозненных предприятий Укроборонпрома. В частности, 21 из них – сейчас находится на оккупированных территориях;
- ввести современные подходы корпоративного управления. Это поможет обезопасить концерн от коррупционных рисков, конфликта интересов, а также – прямого политического влияния;
- создать совместные предприятия с отечественными и иностранными партнерами;
- привлекать прямые инвестиции.
Соглашение Укроборонпрома и компании Babcock
- Укроборонпром и судостроительная британская компания Babcock заключили соглашение в сентябре 2021 года.
- Документ подписали во время Международной выставки оборонных технологий DSEI-2021.
- Цель соглашения – усилить способности и боевой потенциал украинского флота.
- Проекты реализуют в рамках программы расширения возможностей Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины Ukrainian Naval Capabilities Enhancement Programme (UNCEP).
- По словам генерального директора компании Babcock Дэвида Локвуда, для реализации программы UNCEP важно находить инновационные способы сотрудничества.
Публикация Юрия Гусева:
Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон о реформе Государственный концерн "Укроборонпром".
Это событие является точкой в долгом и непростом процессе формирования нового законодательного фундамента для развития украинского государственного ОПК. Но в то же время это событие – новая точка отсчета для украинской обронки!
Я хочу, в первую очередь, поздравить и поблагодарить всех, кто прошел этот путь – от наработки законопроекта 3822 до его подписания Президентом – вместе с нашей командой. Председатель фракции Слуга Народа David Braun, Комитет ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич, председатель профильного подкомитета Игорь Копытин, народные депутаты, Кабинет Министров Украины, международные партнеры и друзья – это была крутая совместная командная работа.
Но, прежде всего, спасибо за мощную поддержку и доверие Президенту Украины Владимиру Зеленскому и команде Офиса Президента Украины.
Теперь мы сможем:
усилить обороноспособность Украины, структурно перезагрузив 118 разрозненных предприятий Укроборонпрома, 21 из которых – пока что находится на временно оккупированных территориях.
Внедрить современные подходы корпоративного управления, которые обезопасят их от коррупционных рисков, конфликта интересов и прямого политического влияния.
Создавать совместные предприятия с отечественными и иностранными партнерами.
Осуществлять трансфер технологий.
Привлекать прямые (в т. ч. иностранные) инвестиции с целью изготовления современных образцов вооружения и военной техники прежде всего для нужд Вооруженных сил Украины.
Спасибо всем!
Вместе мы это сделали!
Вместе мы сделаем Украину сильной!