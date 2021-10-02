Глава Укроборонпрому Юрій Гусєв назвав цю подію крапкою у непростому процесі формування нового законодавчого фундаменту для розвитку українського ОПК. Окрім того, підписання закону – це нова точка відліку для української оборонної сфери.
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Які можливості надає закон
- Структурно перезавантажити 118 розрізнених підприємств Укроборонпрому. Зокрема, 21 з них – наразі перебуває на окупованих територіях;
- запровадити сучасні підходи корпоративного управління. Це допоможе убезпечити концерн від корупційних ризиків, конфлікту інтересів, а також – прямого політичного впливу;
- створити спільні підприємства з вітчизняними та іноземними партнерами;
- залучати прямі інвестиції.
Угода Укроборонпрому та компанії Babcock
- Укроборонпром та суднобудівна британська компанія Babcock уклали угоду у вересні 2021 року.
- Документ підписали під час Міжнародної виставки оборонних технологій DSEI-2021.
- Мета угоди – посилити спроможності та бойовий потенціал українського флоту.
- Проєкти реалізують у межах програми розширення спроможностей Військово-Морських Сил Збройних Сил України Ukrainian Naval Capabilities Enhancement Programme (UNCEP).
- За словами генерального директора компанії Babcock Девіда Локвуда, для реалізації програми UNCEP важливо знаходити інноваційні способи співробітництва.
Допис Юрія Гусєва:
Президент України Володимир Зеленський підписав Закон про реформу Державний концерн "Укроборонпром".
Ця подія є крапкою у довгому та непростому процесі формування нового законодавчого фундаменту для розвитку українського державного ОПК. Та водночас ця подія – нова точка відліку для української обронки!
Я хочу, в першу чергу, привітати та подякувати усім, хто пройшов цей шлях – від напрацювання законопроєкту 3822 до його підписання Президентом – разом із нашою командою. Голова фракції Слуга Народу David Braun, Комітет ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Завітневич, голова профільного підкомітету Игорь Копытин, народні депутати, Кабінет Міністрів України, міжнародні партнери та друзі – це була крута спільна командна робота.
Але, передусім, дякую за потужну підтримку та довіру Президенту України Володимиру Зеленському та команді Офісу Президента України.
Тепер ми зможемо:
посилити обороноздатність України, структурно перезавантаживши 118 розрізнених підприємств Укроборонпрому, 21 з яких – поки що знаходиться на тимчасово окупованих територіях.
Запровадити сучасні підходи корпоративного управління, які убезпечать їх від корупційних ризиків, конфлікту інтересів та прямого політичного впливу.
Створювати спільні підприємства з вітчизняними та іноземними партнерами.
Здійснювати трансфер технологій.
Залучати прямі (у т.ч. іноземні) інвестиції з метою виготовлення сучасних зразків озброєння та військової техніки передусім для потреб Збройних сил України.
Дякую усім!
Разом ми це зробили!
Разом ми зробимо Україну сильною!