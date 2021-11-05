Соответствующий закон Верховная Рада приняла еще в четверг, 4 ноября. Документ предусматривает обеспечение опорных больниц кислородными станциями. Это позволит уменьшить спрос медучреждений на кислород в баллонах.
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Пресс-служба Офиса Президента сообщила, что для стационарного лечения зараженных коронавирусом медучреждения необходимо обеспечить источниками подачи кислорода.
Это могут быть кислородные баллоны, портативные кислородные концентраторы, кислородные резервуары для жидкого кислорода, а также собственные системы генерации кислорода из воздуха – кислородные станции.
– говорится в сообщении.
В ОП подчеркнули, что установка кислородных станций является надежным способом обеспечения кислородной независимости медицинских учреждений.
Коронавирус в Украине: последние новости
- За сутки 4 ноября в Украине обнаружили 26 488 инфицированных. К сожалению, ушли из жизни 696 зараженных.
- Выздоровели – 13 281 человек.
- Всего с начала пандемии COVID-19 в Украине обнаружили 3 032 951 случай заболевания. К сожалению, умерло уже 70 842 человека.
- Эпидемиологическая ситуация в Украине усложняется. В частности, с 8 ноября в красную зону перейдет Волынь.