Соответствующий закон Верховная Рада приняла еще в четверг, 4 ноября. Документ предусматривает обеспечение опорных больниц кислородными станциями. Это позволит уменьшить спрос медучреждений на кислород в баллонах.

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Пресс-служба Офиса Президента сообщила, что для стационарного лечения зараженных коронавирусом медучреждения необходимо обеспечить источниками подачи кислорода.

Это могут быть кислородные баллоны, портативные кислородные концентраторы, кислородные резервуары для жидкого кислорода, а также собственные системы генерации кислорода из воздуха – кислородные станции.

– говорится в сообщении.

В ОП подчеркнули, что установка кислородных станций является надежным способом обеспечения кислородной независимости медицинских учреждений.

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