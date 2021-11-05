Відповідний закон Верховна Рада ухвалила ще у четвер, 4 листопада. Документ передбачає забезпечення опорних лікарень кисневими станціями. Це дасть змогу зменшити попит медзакладів на кисень у балонах.
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Пресслужба Офісу Президента повідомила, що для стаціонарного лікування заражених коронавірусом медзаклади необхідно забезпечити джерелами подачі кисню.
Це можуть бути кисневі балони, портативні кисневі концентратори, кисневі резервуари для рідкого кисню, а також власні системи генерації кисню з повітря – кисневі станції,
– мовиться у повідомленні.
В ОП наголосили, що встановлення кисневих станцій є надійним способом забезпечення кисневої незалежності медичних закладів.
Коронавірус в Україні: останні новини
- Упродовж доби 4 листопада в Україні виявили 26 488 інфікованих. На жаль, пішли з життя 696 заражених.
- Одужала – 13 281 людина.
- Загалом від початку пандемії COVID-19 в Україні виявили 3 032 951 випадок захворювання. На жаль, померли вже 70 842 людини.
- Епідеміологічна ситуація в Україні ускладнюється. Зокрема, з 8 листопада у червону зону перейде Волинь.