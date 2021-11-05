Відповідний закон Верховна Рада ухвалила ще у четвер, 4 листопада. Документ передбачає забезпечення опорних лікарень кисневими станціями. Це дасть змогу зменшити попит медзакладів на кисень у балонах.

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Пресслужба Офісу Президента повідомила, що для стаціонарного лікування заражених коронавірусом медзаклади необхідно забезпечити джерелами подачі кисню.

Це можуть бути кисневі балони, портативні кисневі концентратори, кисневі резервуари для рідкого кисню, а також власні системи генерації кисню з повітря – кисневі станції,

– мовиться у повідомленні.

В ОП наголосили, що встановлення кисневих станцій є надійним способом забезпечення кисневої незалежності медичних закладів.

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