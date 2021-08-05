Предусматривающий закон

Документ должен снижать риск аварий на объектах повышенной опасности (ОПН). Также он намерен согласовывать законодательство Украины с правовым полем Европейского Союза. В частности, уточняет терминологию и упорядочивает процедуру идентификации объектов различных классов повышенной опасности.

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Закон отменяет декларации безопасности на ОПН. Операторы таких объектов 1 и 2 классов самостоятельно определяют и утверждают, как предотвращать аварии. Они передают эту политику Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям. Также они отчитываются о мерах безопасности.

Документ дает алгоритмы действий при авариях

Операторы нарабатывают планы борьбы с последствиями аварий для каждого объекта. Пересматривать правила должны каждые 3 года. Местные власти и самоуправление разрабатывают внешние программы, как реагировать на чрезвычайные ситуации на ОПН 1 класса.

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Документ также определяет алгоритм действий, когда случается авария. Кроме того, предполагают, что оператор ОПН должен остановить деятельность производства, если произошла авария.

Закон улучшает координацию между органами надзора и принимает во внимание полномочия компетентного органа и предоставление информации после опасной ситуации на ОПН. Постановление вступит в силу в 2022 году.