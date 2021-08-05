Що передбачатиме закон

Документ повинен знижувати ризик аварій на об'єктах підвищеної небезпеки (ОПН). Також він має на меті узгоджувати законодавство України з правовим полем Європейського Союзу. Зокрема, уточнює термінологію та впорядковує процедуру ідентифікації об'єктів різних класів підвищеної небезпеки.

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Закон скасовує декларації безпеки на ОПН. Оператори таких об'єктів 1 та 2 класу самостійно визначають і затверджують, як запобігати аваріям. Вони передають цю політику Державній службі України з надзвичайних ситуацій. Також вони звітують про заходи безпеки.

Документ дає алгоритми дій під час аварій

Оператори напрацьовують плани боротьби з наслідками аварій для кожного об'єкта. Переглядати правила мають кожні 3 роки. Місцева влада та самоврядування розробляють зовнішні програми, як реагувати на надзвичайні ситуації на ОПН 1 класу.

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Документ також визначає алгоритм дій, коли трапляється аварія. Крім того, передбачають, що оператор ОПН має зупинити діяльність виробництва, якщо сталася аварія.

Закон поліпшує координацію між органами нагляду та бере до уваги повноваження компетентного органу та надання інформації після небезпечної ситуації на ОПН. Постанова набере чинності у 2022 році.