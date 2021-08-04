І виявилося, що норма перевищена вдесятеро. Забір проб для аналізів проводили на 11 майданчиках.
Про інцидент На підприємстві "Рівнеазот" стався вибух: фото, відео
Вибух на "Рівнеазоті": в регіоні небезпечний рівень нітратів у ґрунті
Державна екологічна інспекція дослідила ґрунти, проаналізувавши проби з 11 майданчиків площею 100 квадратних метрів. Робили це через аварії на заводі "Рівнеазот", яка сталася 20 липня та викликала резонанс у суспільстві.
Глава Держекоінспекції України Андрій Мальований у фейсбуці повідомив, що проби брали двічі:
- Зразу після викиду забруднюючих речовин з підприємства.
- І на наступний день після аварії.
Щоб результати були показовими, проби брали на ділянках ґрунту з урахуванням руху хмари викиду.
Висновок лабораторних досліджень
У більшості відібраних проб зафіксовано перевищення показників нітратів та азоту амонійного. А саме:
- Біля "Рівнеазот" – по нітратах у 10 разів.
- Рівне, вулиця Соборна – по азоту амонійному в 1,3 раза, по нітратах в 1,8 раза.
- Село Зелений Гай – по нітратах в 4,3 раза.
- Село Грушвиця – по нітратах в 1,7 раза.
- Село Верхівськ – по нітратах в 1,9 раза.
- Село Городок – по нітратах в 1,8 раза.
Утім, показники можуть бути пов'язані й з тим, що у регіоні неправильно вели господарську діяльність на ґрунтах.
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