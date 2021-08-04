І виявилося, що норма перевищена вдесятеро. Забір проб для аналізів проводили на 11 майданчиках.

Про інцидент На підприємстві "Рівнеазот" стався вибух: фото, відео

Вибух на "Рівнеазоті": в регіоні небезпечний рівень нітратів у ґрунті

Державна екологічна інспекція дослідила ґрунти, проаналізувавши проби з 11 майданчиків площею 100 квадратних метрів. Робили це через аварії на заводі "Рівнеазот", яка сталася 20 липня та викликала резонанс у суспільстві.

Глава Держекоінспекції України Андрій Мальований у фейсбуці повідомив, що проби брали двічі:

Зразу після викиду забруднюючих речовин з підприємства.

І на наступний день після аварії.

Щоб результати були показовими, проби брали на ділянках ґрунту з урахуванням руху хмари викиду.

Висновок лабораторних досліджень

У більшості відібраних проб зафіксовано перевищення показників нітратів та азоту амонійного. А саме:

Біля "Рівнеазот" – по нітратах у 10 разів.

Рівне, вулиця Соборна – по азоту амонійному в 1,3 раза, по нітратах в 1,8 раза.

Село Зелений Гай – по нітратах в 4,3 раза.

Село Грушвиця – по нітратах в 1,7 раза.

Село Верхівськ – по нітратах в 1,9 раза.

Село Городок – по нітратах в 1,8 раза.

Утім, показники можуть бути пов'язані й з тим, що у регіоні неправильно вели господарську діяльність на ґрунтах.

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