Верховна Рада ухвалила документ 14 липня 2021 року. Він сприятиме захисту осіб, постраждалих від збройної агресії Росії на сході України та від тимчасової окупації Криму.

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Що передбачає закон

Закон передбачає, що загальна сума процентів за кредитним договором або договором позики внутрішньо переміщеної особи не може перевищувати суми процентів, нарахованої протягом термну, на який надавався кредит (позика), за мінімальною ставкою, визначеною договором.

За неналежне виконання такими особами з числа ВПО зобов'язань за кредитними договорами не нараховується стягнення (штраф, пеня), не настає відповідальність у вигляді сплати суми боргу, не застосовуються інші майнові санкції.

Кредитор зобов'язаний здійснити перерахунок заборгованості за кредитом впродовж семи днів після письмового звернення від ВПО,

– зазначили в ОП.

В Офісі Президента додали, що відступлення права вимоги за кредитним договором позичальника з числа внутрішньо переміщених осіб без його згоди забороняється.

Зверніть увагу! Відповідальність за невиконання чи неналежне виконання внутрішньо переміщеною особою кредитних зобов'язань покладається на Росію як на державу-окупанта відповідно до норм і принципів міжнародного права.

Про положення документа

Положення документа стосуються кредитних договорів і договорів позики, укладених до:

20 лютого 2014 року з внутрішньо переміщеними особами з Криму та Севастополя.

14 квітня 2014 року – для договорів з ВПО з окупованих територій Донецької та Луганської областей, а також території проведення АТО/ООС.

Довідка. Закон набирає чинності через місяць з дня його опублікування.