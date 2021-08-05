Верховная Рада приняла документ 14 июля 2021 года. Он будет способствовать защите лиц, пострадавших от вооруженной агрессии России на востоке Украины и от временной оккупации Крыма.
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Что предусматривает закон
- Закон предусматривает, что общая сумма процентов по кредитному договору или договору займа внутренне перемещенного лица не может превышать суммы процентов, начисленной в течение срока, на который предоставлялся кредит (заем), по минимальной ставке, определенной договором.
- За ненадлежащее исполнение такими лицами из числа ВПЛ обязательств по кредитным договорам не начисляется взыскание (штраф, пеня), не наступает ответственность в виде уплаты суммы долга, не применяются другие имущественные санкции.
Кредитор обязан произвести перерасчет задолженности по кредиту в течение семи дней после письменного обращения от ВПЛ,
– отметили в ОП.
В Офисе Президента добавили, что уступка права требования по кредитному договору заемщика из числа внутренне перемещенных лиц без его согласия запрещается.
О положении документа
Положения документа касаются кредитных договоров и договоров займа, заключенных до
- 20 февраля 2014 года с внутренне перемещенными лицами из Крыма и Севастополя.
- 14 апреля 2014 года – для договоров с ВПЛ из оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также территории проведения АТО/ООС.