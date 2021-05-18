Верховная Рада одобрила законопроект № 1414-ІХ еще 27 апреля. Теперь его подписал глава государства.

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Что предусматривает законопроект

Согласно закону, молодежь – это люди в возрасте от 14 до 35 лет.

Документ вводит действенные механизмы привлечения молодежи к процессу выработки и принятия решений. На национальном уровне – через Национальный совет по вопросам молодежи при Кабинете Министров, на местном – через молодежные советы и советников по вопросам молодежи,

– говорится в сообщении.

Украинский молодежный фонд

Закон регулирует вопросы деятельности Украинского молодежного фонда. Так, фонд – бюджетное учреждение, выполняющее специальные функции по реализации задач молодежной политики. Его деятельность координирует Министерство молодежи и спорта. Прозрачность деятельности фонда будет обеспечивать сбалансированная структура органов управления.

По мнению Зеленского, обновление молодежного законодательства, а также создание действенных финансовых инструментов поможет создать реальные возможности для молодежи жить и работать в Украине.

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