Верховна Рада схвалила законопроєкт № 1414-ІХ ще 27 квітня. Тепер його підписав глава держави.

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Що передбачає законопроєкт

Згідно з законом, молодь – це люди віком від 14 до 35 років.

Документ запроваджує дієві механізми залучення молоді до процесу вироблення й ухвалення рішень. На національному рівні – через Національну раду з питань молоді при Кабінеті Міністрів, на місцевому – через молодіжні ради та радників з питань молоді,

– мовиться у повідомленні.

Український молодіжний фонд

Закон урегульовує питання діяльності Українського молодіжного фонду. Так, фонд – бюджетна установа, що виконує спеціальні функції щодо реалізації завдань молодіжної політики. Його діяльність координує Міністерство молоді та спорту. Прозорість діяльності фонду забезпечуватиме збалансована структура органів управління.

На думку Зеленського, оновлення молодіжного законодавства, а також започаткування дієвих фінансових інструментів допоможе створити реальні можливості для молоді жити та працювати в Україні.

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