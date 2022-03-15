Закон о коллаборационизме уже подписан и вскоре будет опубликован. Об этом во время телемарафона сообщил вице-спикер парламента Александр Корниенко.
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Любой человек и политическая партия будут нести ответственность за сотрудничество со страной-агрессором.
Закон о коллаборационизме подписанный уже президентом, по моей информации, будет опубликован,
– заявил Корниенко.
Что дает подписание закона о коллаборационизме
В первую очередь речь идет о 2 законах, касающихся коллаборационной деятельности: №5143 и №5144:
Согласно закону №5144, Уголовный кодекс дополнит статья 111-1 "Колаборационная деятельность". Она вводит уголовную ответственность за:
- сотрудничество с государством-агрессором,
- ее оккупационной администрацией,
- ее вооруженными или военизированными формированиями в военной, политической, информационной, административной, хозяйственной и трудовой сферах.
За коллаборационную деятельность грозит заключение сроком на 15 лет, а также ограничение доступа к занятию должностей, связанных с выполнением функций государства или местного самоуправления.
В то же время, закон №5143 позволяет ликвидировать политические партии, уполномоченные лица которых были осуждены за коллаборационизм. Это новшество касается и юридических лиц.
Также коллаборантам запрещается:
- быть членами избирательных комиссий,
- официальными наблюдателями,
- представителями кандидата на пост президента Украины в Центральной избирательной комиссии,
- доверенными лицами кандидата на пост президента Украины,
- кандидатами на местных выборах и т.д.
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