Закон о коллаборационизме уже подписан и вскоре будет опубликован. Об этом во время телемарафона сообщил вице-спикер парламента Александр Корниенко.

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Любой человек и политическая партия будут нести ответственность за сотрудничество со страной-агрессором.

Закон о коллаборационизме подписанный уже президентом, по моей информации, будет опубликован,

– заявил Корниенко.

Что дает подписание закона о коллаборационизме

В первую очередь речь идет о 2 законах, касающихся коллаборационной деятельности: №5143 и №5144:

Согласно закону №5144, Уголовный кодекс дополнит статья 111-1 "Колаборационная деятельность". Она вводит уголовную ответственность за:

сотрудничество с государством-агрессором,

ее оккупационной администрацией,

ее вооруженными или военизированными формированиями в военной, политической, информационной, административной, хозяйственной и трудовой сферах.

За коллаборационную деятельность грозит заключение сроком на 15 лет, а также ограничение доступа к занятию должностей, связанных с выполнением функций государства или местного самоуправления.

В то же время, закон №5143 позволяет ликвидировать политические партии, уполномоченные лица которых были осуждены за коллаборационизм. Это новшество касается и юридических лиц.

Также коллаборантам запрещается:

быть членами избирательных комиссий,

официальными наблюдателями,

представителями кандидата на пост президента Украины в Центральной избирательной комиссии,

доверенными лицами кандидата на пост президента Украины,

кандидатами на местных выборах и т.д.

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