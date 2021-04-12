Зеленский подписал закон об урегулировании деятельности коллекторов
Владимир Зеленский подписал закон о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно защиты потребителей. Речь идет об урегулировании просроченной задолженности.
Источник:Офис Президента
Соответствующий документ будет защищать должников от действий недобросовестных коллекторов. Парламент поддержал закон 19 марта 2021 года.
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В пресс-службе Офиса Президента отметили, что сейчас в Украине есть более 200 так называемых коллекторских компаний, к услугам которых обращаются в финансовые учреждения за просроченные задолженности у своих клиентов.
Однако соответствующая сфера пока плохо урегулирована на законодательном уровне, поэтому коллекторы нередко для возврата долга действуют с нарушениями законодательства.
Подписанный закон вводит четкие правила поведения как для кредиторов, так и для коллекторов при урегулировании проблемной задолженности,
– говорится в сообщении ОП.
Что предусматривает закон
Соответствующий документ устанавливает требования к коллекторским компаниям и кредитодателям, в частности:
- соблюдать этическое поведение с должником;
- информировать его в случае привлечения коллекторской компании или уступки права требования новому кредитору;
- заключать договоры только с компаниями, включенными в реестр коллекторских компаний, который ведет Нацбанк;
- контролировать действия привлеченных коллекторских компаний.
За несоблюдение требований предусмотрены штрафы. Документ также устанавливает требования к взаимодействию с потребителем или его представителем при урегулировании просроченной задолженности.
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