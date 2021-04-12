Владимир Зеленский подписал закон о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно защиты потребителей. Речь идет об урегулировании просроченной задолженности.

Соответствующий документ будет защищать должников от действий недобросовестных коллекторов. Парламент поддержал закон 19 марта 2021 года.

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В пресс-службе Офиса Президента отметили, что сейчас в Украине есть более 200 так называемых коллекторских компаний, к услугам которых обращаются в финансовые учреждения за просроченные задолженности у своих клиентов.

Однако соответствующая сфера пока плохо урегулирована на законодательном уровне, поэтому коллекторы нередко для возврата долга действуют с нарушениями законодательства.

Подписанный закон вводит четкие правила поведения как для кредиторов, так и для коллекторов при урегулировании проблемной задолженности,

– говорится в сообщении ОП.

Что предусматривает закон

Соответствующий документ устанавливает требования к коллекторским компаниям и кредитодателям, в частности:

соблюдать этическое поведение с должником;

информировать его в случае привлечения коллекторской компании или уступки права требования новому кредитору;

заключать договоры только с компаниями, включенными в реестр коллекторских компаний, который ведет Нацбанк;

контролировать действия привлеченных коллекторских компаний.

За несоблюдение требований предусмотрены штрафы. Документ также устанавливает требования к взаимодействию с потребителем или его представителем при урегулировании просроченной задолженности.

Важно! НБУ получает полномочия контролировать соблюдение банками, коллекторскими компаниями и другими финансовыми учреждениями законодательства о защите прав потребителей финансовых услуг.