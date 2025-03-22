Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сайт Офис Президента.

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Что известно о визите Зеленского в Харьковскую область

Командующий оперативно-тактического управления "Харьков" Виктор Солимчук доложил президенту, что российские оккупанты не оставляют попыток расширить плацдармы на севере Харьковской области. Военный доложил о маневрах врага, штурмовые действия, объем сил и средств, а также о результатах ОТУ "Харьков" за последние месяцы, нанесенные потери и дальнейшие задачи по освобождению украинских городов и сел.

Отдельно командующий обсудил с Владимиром Зеленским тактику борьбы с различными типами российских дронов, применение средств РЭБ и дронов-перехватчиков. Также военный доложил об усилиях для защиты гражданских жителей Харькова и области от БпЛА.

Президент поблагодарил воинов за службу ради Украины и отметил их орденами Богдана Хмельницкого II и III степеней.

Большое уважение к вашим собратьям, которых, к сожалению, нет с нами, но они навсегда в истории нашей страны. С большим уважением и благодарностью поклон их близким, родным. Вашим родным желаю здоровья, крепости, стойкости и справедливого мира. Победы Украине,

– сказал глава государства.

Владимир Зеленский посетил командные пункты ОТГ "Харьков" и бригады "Хартия" / Видео с фейсбука президента Украины

Также Владимир Зеленский посетил командный пункт 13-й бригады оперативного назначения НГУ "Хартия", выполняющей задачи по освобождению Харьковской области.

Президент заслушал доклад командира бригады Игоря Оболенского по актуальной обстановке в полосе ответственности его подразделения. Кроме того, украинский лидер ознакомился с цифровизированной системой анализа и управления, которую разработала бригада.

Глава государства пообщался с военными и поблагодарил их за защиту Украины и всех наших людей. Президент отметил воинов государственными наградами, в частности орденами "За мужество" II и III степеней и медалями.

"Хочу поблагодарить за то, что действительно приближаете Украину к устойчивому справедливому миру, к победе. Мы все этого очень хотим, и каждый шаг важен. Результаты "Хартии" высокие. Благодарен за такой результат. Благодарен, что враг теряет в разы больше, чем мы. Я думаю, что это большое преимущество, которое есть у нас, – ум и такое отношение к людям. Спасибо за это", – сказал президент.

Зеленский провел заседание военного кабинета в Харькове

Позже Владимир Зеленский сообщил, что он также провел заседание военного кабинета в Харькове. Ему докладывали главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, министр обороны Рустем Умеров и начальника Генерального штаба ВСУ Андрей Гнатов.

Обсудили ситуацию на фронте, обстановку на основных направлениях: Запорожском, Донецком, Харьковском, Сумском – и ход операции в Курской области,

– сказал президент.

Президент провел заседание военного кабинета в Харькове / Видео с фейсбука Владимира Зеленского

Также он вместе с военным руководством подготовился к встрече украинской и американской делегаций, что состоится 23 марта в Саудовской Аравии.