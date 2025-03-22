Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на сайт Офіс Президента.

До теми Зеленський прибув на Донеччину: президент відвідав воїнів біля лінії фронту

Що відомо про візит Зеленського на Харківщину

Командувач оперативно-тактичного управління "Харків" Віктор Солімчук доповів президенту, що російські окупанти не полишають спроб розширити плацдарми на півночі Харківської області. Військовий доповів про маневри ворога, штурмові дії, обсяг сил і засобів, а також про результати ОТУ "Харків" за останні місяці, завдані втрати та подальші завдання щодо звільнення українських міст і сіл.

Окремо командувач обговорив з Володимиром Зеленським тактику боротьби з різними типами російських дронів, застосування засобів РЕБ і дронів-перехоплювачів. Також військовий доповів про зусилля для захисту цивільних жителів Харкова й області від БпЛА.

Президент подякував воїнам за службу заради України та відзначив їх орденами Богдана Хмельницького II та III ступенів.

Велика шана до ваших побратимів, яких, на жаль, немає з нами, але вони назавжди в історії нашої країни. З великою повагою та вдячністю уклін їхнім близьким, рідним. Вашим рідним бажаю здоров'я, міцності, стійкості та справедливого миру. Перемоги Україні,

– сказав глава держави.

Володимир Зеленський відвідав командні пункти ОТУ "Харків" та бригади "Хартія" / Відео з фейсбуку президента України

Також Володимир Зеленський відвідав командний пункт 13-ї бригади оперативного призначення НГУ "Хартія", що виконує завдання зі звільнення Харківської області.

Президент заслухав доповідь командира бригади Ігоря Оболенського щодо актуальної обстановки в смузі відповідальності його підрозділу. Окрім того, український лідер ознайомився із цифровізованою системою аналізу й управління, яку розробила бригада.

Глава держави поспілкувався з військовими та подякував їм за захист України й усіх наших людей. Президент відзначив воїнів державними нагородами, зокрема орденами "За мужність" II та III ступенів і медалями.

"Хочу подякувати за те, що дійсно наближаєте Україну до сталого справедливого миру, до перемоги. Ми всі цього дуже хочемо, і кожен крок важливий. Результати "Хартії" високі. Вдячний за такий результат. Вдячний, що ворог втрачає в рази більше, ніж ми. Я думаю, що це велика перевага, яка є в нас, – розум і таке ставлення до людей. Дякую за це", – сказав президент.

Зеленський провів засідання військового кабінету у Харкові

Пізніше Володимир Зеленський повідомив, що він також провів засідання військового кабінету в Харкові. Йому доповідали головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, міністр оборони Рустем Умєров та начальника Генерального штабу ЗСУ Андрій Гнатов.

Обговорили ситуацію на фронті, обстановку на основних напрямках: Запорізькому, Донецькому, Харківському, Сумському – і перебіг операції в Курській області,

– сказав президент.

Президент провів засідання військового кабінету у Харкові / Відео з фейсбуку Володимира Зеленського

Також він разом з військовим керівництвом підготувався до зустрічі української та американської делегацій, що відбудеться 23 березня в Саудівській Аравії.