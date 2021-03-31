О Донбассе, ЕС и" Северном потоке-2": Зеленский поговорил с президентом Эстонии
Президент Владимир Зеленский 31 марта поговорил с лидером Эстонии Керсти Кальюлайд. Разговор политиков состоялся в телефонном режиме.
Источник:Офис Президента
О чем говорили президенты
Главы государств обсудили актуальные вопросы. В частности вакцинацию против коронавируса, ситуацию на Донбассе и членство Украины в Европейском Союзе.
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Зеленский поблагодарил Кальюлайд за твердую поддержку суверенитета и территориальной целостности нашей страны, прежде всего в контексте непостоянного членства Эстонии в Совете Безопасности ООН в 2020 – 2021 годах.
Украинский лидер также ознакомил политика с ситуацией безопасности на Донбассе. Он подчеркнул, что в последние недели есть опасная тенденция к увеличению количества нарушений режима прекращения огня и количества погибших.
Количество нарушений режима тишины увеличилось, но мы работаем над тем, чтобы режим прекращения огня функционировал так же как и в прошлом году, когда обстрелов, ранений и смертей на Донбассе было в десятки раз меньше,
– сказал Зеленский.
Украина рассчитывает на поддержку Эстонии
Политики также обсудили шаги Украины в контексте дальнейшего углубления отношений с ЕС. Зеленский отметил неизменность стратегической цели Киева относительно приобретения полноправного членства в ЕС. Он выразил надежду на активную поддержку со стороны Эстонии в реализации этой задачи.
Украинский президент подчеркнул, что наше государство формирует широкую коалицию государств-членов ЕС, которые поддерживают европейскую перспективу Украины.
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Он добавил, что Киев рассчитывает на присоединение к Плану действий по членству в НАТО. Кальюлайд ответила, что Эстония поддерживает евроатлантические стремления Украины.
Кроме того, Зеленский поднял вопрос строительства российского газопровода "Северный поток-2".
"Северный поток-2" является угрозой для нашего региона, вызовом для Европейского континента, проверкой на способность международного сообщества консолидироваться для противодействия намерениям России монополизировать энергетический рынок в Европе,
– подчеркнул политик.
Он добавил: "Мы должны приложить все усилия для того, чтобы не допустить завершения строительства этого проекта".
Президент также напомнил, что ждет представительство Эстонии во время саммита "Крымской платформы".
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