Президент Володимир Зеленський 31 березня поговорив з лідеркою Естонії Керсті Кальюлайд. Розмова політиків відбулася у телефонному режимі.

Про що говорили президенти

Очільники держав обговорили актуальні питання. Зокрема вакцинацію проти коронавірусу, ситуацію на Донбасі та членство України у Європейському Союзі.

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Зеленський подякував Кальюлайд за тверду підтримку суверенітету й територіальної цілісності нашої країни, передусім у контексті непостійного членства Естонії у Раді Безпеки ООН у 2020 – 2021 роках.

Український лідер також ознайомив політикиню з безпековою ситуацією на Донбасі. Він наголосив, що в останні тижні є небезпечна тенденція до збільшення кількості порушень режиму припинення вогню та кількості загиблих.

Кількість порушень режиму тиші збільшилася, але ми працюємо над тим, щоб режим припинення вогню функціонував так само як і торік, коли обстрілів, поранень та смертей на Донбасі було в десятки разів менше,

– сказав Зеленський.

Україна розраховує на підтримку Естонії

Політики також обговорили кроки України в контексті подальшого поглиблення відносин з ЄС. Зеленський наголосив на незмінності стратегічної мети Києва щодо набуття повноправного членства в ЄС. Він висловив сподівання на активну підтримку з боку Естонії в реалізації цього завдання.

Український президент наголосив, що наша держава формує широку коаліцію держав-членів ЄС, які підтримують європейську перспективу України.

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Він додав, що Київ розраховує на приєднання до Плану дій щодо членства в НАТО. Кальюлайд відповіла, що Естонія підтримує євроатлантичні прагнення України.

Крім того, Зеленський порушив питання будівництва російського газопроводу "Північний потік-2".

"Північний потік-2" є загрозою для нашого регіону, викликом для Європейського континенту, перевіркою на здатність міжнародної спільноти консолідуватися для протидії намірам Росії монополізувати енергетичний ринок у Європі,

– наголосив політик.

Він додав: "Ми повинні докласти всіх зусиль для того, щоб не допустити завершення будівництва цього проєкту".

Президент також нагадав, що чекає на представництво Естонії під час саміту "Кримської платформи".