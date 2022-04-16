Украинский лидер отметил, что они с премьером Великобритании обсудили договоренности, достигнутые во время его недавнего визита в Киев. В частности, прежде всего говорилось об оборонной и макрофинансовой поддержке.

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Продолжил диалог с Борисом Джонсоном. Проинформировал о ситуации на фронте, в частности, в Мариуполе. Работаем над гарантиями безопасности для Украины,

– заявил Зеленский.

Ранее украинский лидер заявил, что пока ни одна страна не формализовала готовность стать гарантом безопасности для Украины. В то же время конкретной информации стоит ожидать в течение 7 – 10 дней.

Некоторые страны уже "демонстрируют готовность". Среди них – Великобритания.

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