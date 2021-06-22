Пресс-служба офиса Президента сообщила, что собеседники отметили особенности сегодняшней даты – Дня скорби и чествования памяти жертв войны в Украине. Политики отметили важность исторической ответственности за преступления нацизма на украинских землях.
Заметьте Меркель вспомнила об оккупации Крыма Россией во время речи о нападении Германии на СССР
Наш разговор происходит в особую дату. Мир должен сделать все, чтобы такие трагедии больше никогда не повторялись,
– подчеркнул Зеленский.
Украинский лидер подтвердил приглашение Ангеле Меркель посетить саммит Крымской платформы и принять участие в торжествах по случаю 30-го Дня Независимости.
Приглашение от Меркель
- Канцлер Германии пригласила Зеленского совершить визит в Берлин.
- Темами для разговора станут вопросы двусторонних отношений Украины и Германии, а также мирного урегулирования на Донбассе.
Зеленский почтил память погибших во Второй мировой
- Украинский лидер 22 июня возложил цветы к могиле Неизвестного солдата в Киеве.
- Зеленский подчеркнул, что "эта трагедия коснулась почти каждой украинской семьи".
- По словам президента, необходимо поблагодарить каждого украинца, который защищал родную землю от нацистов.