Пресслужба Офісу Президента повідомила, що співрозмовники наголосили на особливості сьогоднішньої дати – Дня скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в Україні. Політики відзначили важливість історичної відповідальності за злочини нацизму на українських землях.

Зауважте Меркель згадала про окупацію Криму Росією під час промови про напад Німеччини на СРСР

Наша розмова відбувається в особливу дату. Світ має зробити все, щоб такі трагедії більше ніколи не повторювалися,

– наголосив Зеленський.

Український лідер підтвердив запрошення Ангелі Меркель відвідати саміт Кримської платформи та взяти участь в урочистостях з нагоди 30-го Дня Незалежності.

Запрошення від Меркель

Канцлерка Німеччини запросила Зеленського здійснити візит до Берліна.

Темами для розмови стануть питання двосторонніх відносин України та Німеччини, а також – мирного врегулювання на Донбасі.

Зеленський вшанував пам'ять загиблих у Другій світовій

Український лідер 22 червня поклав квіти до могили Невідомого солдата в Києві.

Зеленський наголосив, що "ця трагедія торкнулася майже кожної української родини".

За словами президента, необхідно подякувати кожному українцеві, який захищав рідну землю від нацистів.

Зверніть увагу! Нацистські війська 22 червня 1941 року перейшли кордон Радянського союзу і почали захоплення території України.