По словам президента, он лично разговаривал со всеми лидерами церквей и религиозных общин Украины. Они все поддерживают Украину в борьбе с российскими оккупантами, информирует 24 канал.
К теме Россия напала на Украину: хронология основных событий
С кем общался Зеленский
Зеленский перечислил, с кем общался. Прежде всего говорится о:
- митрополите Епифании – предстоятеле Православной церкви Украины;
- митрополите Онуфрии – предстоятеле Украинской православной церкви;
- Шейхе Тамиме – главном муфтии Украины;
- Якове дов Блайха – главном раввине Киева и Украины;
- Папе Римском Франциске – главе Католической церкви.
Все лидеры молятся за души защитников, которые отдали жизнь за Украину, и за наше единство и победу. Это очень важно,
– подчеркнул президент.
Вечернее обращение Зеленского за 26 февраля: смотрите видео
Подписывайтесь на телеграм 24 канала, чтобы оперативно узнавать важные новости.