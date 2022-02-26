По словам президента, он лично разговаривал со всеми лидерами церквей и религиозных общин Украины. Они все поддерживают Украину в борьбе с российскими оккупантами, информирует 24 канал.

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С кем общался Зеленский

Зеленский перечислил, с кем общался. Прежде всего говорится о:

митрополите Епифании – предстоятеле Православной церкви Украины;

митрополите Онуфрии – предстоятеле Украинской православной церкви;

Шейхе Тамиме – главном муфтии Украины;

Якове дов Блайха – главном раввине Киева и Украины;

Папе Римском Франциске – главе Католической церкви.

Все лидеры молятся за души защитников, которые отдали жизнь за Украину, и за наше единство и победу. Это очень важно,

– подчеркнул президент.

Вечернее обращение Зеленского за 26 февраля: смотрите видео

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