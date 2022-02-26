За словами президента, він особисто розмовляв з усіма лідерами церков та релігійних спільнот України. Вони всі підтримують Україну у боротьбі з російськими окупантами, інформує 24 канал.
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З ким спілкувався Зеленський
Зеленський перерахував із ким спілкувався. Насамперед мовиться про:
- митрополита Епіфанія – предстоятеля Православної церкви України;
- митрополита Онуфрія – предстоятеля Української правосланої церкви;
- Шейха Таміма – головного муфтія України;
- Яківа дов Блайха – головного рабина Києва та України;
- Папу Римського Франциска – голову Католицької церкви.
Усі лідери моляться за душі захисників, які віддали життя за Україну, та за нашу єдність і перемогу. Це дуже важливо,
– наголосив президент.
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