Во время разговора Зеленский поблагодарил Кишиду за поддержку Украины. Напомним, что правительство Японии предлагает миллион иен семьям за переезд из столицы.

Обратите внимание Эрдоган после Путина побеседовал с Зеленским: о чем говорили лидеры

О чем Зеленский говорил с премьер-министром Японии

Поздравил премьер-министра Японии Фумио Кишиду с началом председательства Японии в G7,

– рассказал украинский президент.

Также Зеленский поблагодарил Японию за мощные генераторы и трансформаторы, которые помогут украинцам оставаться в тепле и свете.

Кроме того, украинский президент пригласил Кишиду принять участие в реализации формулы мира.

Япония планирует выделить еще 500 миллионов долларов для поддержки Украины

Ранее посол Японии в Украине Кунинори Мацуда рассказал, что Япония намерена выделить еще дополнительных 500 миллионов долларов помощи Украине, кроме уже оказанной финансовой, гуманитарной и военной поддержки.

По словам посла, по закону Япония не может непосредственно предоставлять оружие. Однако японское правительство впервые решило предоставить нелетальное снаряжение: дроны, каски, бронежилеты, зимнюю одежду, аптечки и пайки.