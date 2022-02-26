Пока неизвестно, о чем именно говорили главы государств. Но Зеленский назвал Дуду настоящим другом Украины.

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Только поговорил с настоящим другом Украины – президентом Польши Анджеем Дудой. Благодарен ему лично, польскому народу за действенную конкретную помощь в столь сложное время. Вместе Украина и Польша сильнее. Спасибо,

– написал президент Украины в твиттере.

Предыдущие заявления Анджея Дуды:

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что российские бомбардировки столицы Украины – это "явный акт террора".

24 февраля президент страны-партнера выразил нашему главе МИД восхищение мужеством украинской армии.

Заметим, что Польша оказывает Украине поддержку, которая является крайне необходимой в условиях войны с Россией: дополнительное оружие, деньги и гуманитарную помощь.