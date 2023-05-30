В своем телеграмме Зеленский поблагодарил за реализацию мощного оборонного пакета в 3 миллиарда евро.

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Также политики обсудили выполнение договоренностей, достигнутых во время недавнего визита Зеленского в Германию.

Мы подняли вопрос дальнейшего усиления оборонных способностей Украины, в частности нашей ПВО. Скоординировали позиции накануне будущих международных мероприятий,

– добавил Зеленский.

Визит Зеленского в Германию: что известно

Заметим, что президент Украины 14 мая был в Германии с официальным визитом. Там он встретился с немецким коллегой Франк-Вальтером Штайнмайером. Стороны обсудили сложившуюся ситуацию и интенсивное сотрудничество между странами.

Это был первый визит в Германию с начала полномасштабной российской агрессии. Берлин, как отметил глава государства, и дальше будет поддерживать Украину на всех уровнях, пока это будет необходимо.

До приезда Зеленского правительство Германии решило выделить Украине новый пакет военной помощи на 2,7 миллиарда евро. В него вошли системы ПВО, танки, БМП и артиллерийские снаряды.

Ранее появилась информация о том, что Украина якобы обратилась в Германию. с просьбой передать дальнобойные ракеты Taurus. Крылатые ракеты Taurus являются определенным аналогом Storm Shadow, которые Украина уже получила от Великобритании.

Эта ракета однозначно необходима для украинских военных. Она поможет выбивать вражеские военные объекты на временно оккупированных территориях. Это и вражеские аэродромы, и склады боеприпасов, и Крымский мост.