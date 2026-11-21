Об этом президент заявил во время беседы с журналистами.

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Что Зеленский сказал о разговоре Трампа с европейскими лидерами?

Комментируя телефонный разговор президента США с европейскими лидерами во время переговоров в Берлине 19 ноября, Зеленский опроверг, что Трамп требовал прекратить финансовую или военную поддержку Украины.

Я не слышал, чтобы он кому-то угрожал. Нет, абсолютно. Будем честными. Этот сигнал звучал немного по-другому. Он сказал, что Европа тратит очень много денег, и они могли бы потратить их после окончания войны на себя. Вот примерно в таком контексте. То есть это не звучало как угроза– пояснил президент.

Может ли Вашингтон оказывать давление на Европу из-за помощи Украине?

Зеленский также высказал мнение, что Соединенные Штаты понимают – оказывать давление на европейские страны из-за их поддержки Украины сейчас невозможно. По его словам, европейские партнеры демонстрируют единство в этом вопросе.

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Сегодня Европа настроена так, что, я думаю, Соединенные Штаты Америки понимают: сегодня оказывать давление на Европу невозможно. Сильное объединение вокруг Украины. Мы благодарны за это– подчеркнул президент.

Напомним, ранее издание Politico сообщило, что во время телефонного разговора с участниками встречи Коалиции желающих в Берлине Трамп раскритиковал расходы европейских стран на помощь Украине и поставил под сомнение целесообразность ее продолжения.