Про це президент заявив під час спілкування з журналістами.

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Що Зеленський сказав про розмову Трампа з європейськими лідерами?

Коментуючи телефонну розмову президента США з європейськими лідерами під час переговорів у Берліні 19 листопада, Зеленський заперечив, що Трамп вимагав припинити фінансову чи військову підтримку України.

Я не чув, щоб він комусь погрожував. Ні, абсолютно. Будемо чесними. Цей сигнал звучав трішки по-іншому. Він сказав, що Європа витрачає дуже багато грошей, і вони могли би це витрачати після закінчення війни на себе. Ось приблизно в такому контексті. Тобто це не звучало як погроза– пояснив президент.

Чи може Вашингтон тиснути на Європу через допомогу Україні?

Зеленський також висловив думку, що Сполучені Штати розуміють — тиснути на європейські країни через їхню підтримку України зараз неможливо. За його словами, європейські партнери демонструють єдність у цьому питанні.

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Сьогодні Європа в такому настрої, що, я думаю, Сполучені Штати Америки розуміють, що сьогодні тиснути на Європу неможливо. Сильне об'єднання навколо України. Ми вдячні за це– наголосив президент.

Нагадаємо, раніше видання Politico повідомило, що під час телефонної розмови з учасниками зустрічі Коаліції охочих у Берліні Трамп розкритикував витрати європейських країн на допомогу Україні та поставив під сумнів доцільність її продовження.