О том, что украинский и польский лидеры встретились в Польше, сообщает Офис президента Украины. Там уточнили, что встреча проходит в формате с глазу на глаз.

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Начались переговоры Зеленского и Дуды

​​В Польше, на территории резиденции "Висла", началась встреча Президента Украины Владимира Зеленского и Президента Республики Польша Анджея Дуды,

– говорится в сообщении.

В ОП добавили, что главы государств обсудят ситуацию с безопасностью и важные вопросы двусторонних отношений.

Встреча продолжится и 21 января

В твиттере Бюро международной политики канцелярии президента Польши отметили, что общение политиков продлится до позднего вечера 20 января и продлится 21 января.

Мы стремимся к полной координации действий между нашими государствами. Считаем, что Украина заслуживает полной поддержки союзников по НАТО,

– заявил глава бюро Якуб Кумох.

В другой заметке говорится о том, что главная тема переговоров – ситуация с безопасностью в регионе. Польша поддерживает Украину и против уступок России.

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Напомним, Зеленский 20 января приехал в Польшу с визитом. Поездка украинского президента продлится 2 дня.

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Анджей Дуда и Гитанас Науседа 20 декабря 2021 года приезжали с рабочим визитом в Украину. Политики приняли участие в саммите "Люблинского треугольника".

Польша получала информацию от спецслужб и союзников о том, что происходит на российско-украинской границе. В Варшаве считают, что ситуация серьезная, поэтому тесно сотрудничают с Киевом.

Там также выступали против любых уступок России со стороны НАТО. Анджей Дуда подчеркивал, что безопасность Украины является фундаментальным вопросом. Он также уверял, что самой большой ошибкой будет соглашаться на шантаж России.

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