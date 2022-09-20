Украинский лидер и бывший глава США пообщались во время The Clinton Global Initiative. Зеленский отметил важность признания россии государством, которое спонсирует терроризм.

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Зеленский призвал США подписать договор о гарантиях безопасности Украины

США для всего цивилизованного мира является индикатором демократии, на который равняются другие страны. Поэтому важно, чтобы они оставались лидерами в поддержке Украины и давлении на россию,

– отметил президент.

Он добавил, что это касается оборонной помощи, санкций, а также побуждения других демократических государств оказывать большую помощь Украине.

Зеленский подчеркнул, что важно, чтобы происходящие в Украине вещи не повторялись больше нигде. Чтобы уменьшить риски, большие государства могут стать гарантами безопасности для стран, не входящих в НАТО. Украина уже подготовила документ о гарантиях безопасности. Важно, чтобы США стали первой страной, которая подпишет этот документ.

Клинтон надеется, что США будут помогать еще больше

Американский политик подчеркнул, что частный сектор США будет приобщаться к восстановлению Украины. Его государство поможет украинцам возвратиться домой в соответствующие условия.

Мы думаем о тех, кого Украина потеряла и о тех, кто принесет победу. Надеемся, что можем оказывать большую помощь Украине,

– подчеркнул Клинтон.

На вопрос Зеленского о том, будут ли США с Украиной до конца, Клинтон ответил, что Киев будет получать еще большую поддержку от всего мира.

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