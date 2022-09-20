Український лідер та колишній очільник США поспілкувалися під час The Clinton Global Initiative. Зеленський наголосив на важливості визнання росії державою, яка спонсорує тероризм.

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Зеленський закликав США підписати договір про гарантії безпеки України

США для всього цивілізованого світу є індикатором демократії, на який рівняються інші країни. Тому важливо, щоб вони залишалися лідерами в підтримці України й тиску на росію,

– зазначив президент.

Він додав, що це стосується оборонної допомоги, санкцій, а також спонукання інших демократичних держав надавати більшу допомогу Україні.

Зеленський наголосив, що важливо, аби речі, які відбуваються в Україні, не повторювалися більше ніде. Аби зменшити ризики, великі держави можуть стати гарантами безпеки для тих країн, які не входять в НАТО. Україна вже підготувала документ про гарантії безпеки. Важливо, аби США стали першою країною, яка підпише цей документ.

Клінтон сподівається, що США допомагатимуть ще більше

Американський політик наголосив, що приватний сектор США долучатиметься до відбудови України. Його держава допоможе українцям повернутися додому у відповідні умови.

Ми думаємо про тих, кого Україна втратила і тих, що принесуть перемогу. Сподіваємося, що можемо надавати більшу допомогу Україні,

– наголосив Клінтон.

На питання Зеленського про те, чи будуть США з Україною до кінця, Клінтон відповів, що Київ отримуватиме ще більшу підтримку від усього світу.

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