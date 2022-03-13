О результатах переговоров Владимир Зеленский рассказал в твитере. Президент отметил, что это было продолжением диалога.
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Зеленский рассказал Беннету о похищении мэра Мелитополя
Разговор касался агрессии со стороны России и перспектив мирных переговоров.
Должны прекратить репрессии против мирного населения: попросил посодействовать в освобождении пленного мэра Мелитополя и местных общественных деятелей,
– отметил Зеленский.
Ранее украинский президент говорил о ситуации с Иваном Федоровым с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем. Также он попросил посодействовать в этом деле своего польского коллегу Анджея Дуду.
Мэра Мелитополя похитили российские военные
Отметим, что городской глава Мелитополя Иван Федоров отказался сотрудничать с оккупантами. После этого его прямо посреди бела дня похитили российские военные. Как сообщил Зеленский, Федоров – жив, однако его могут пытать.
Россия убивает мэров, которые не хотят сотрудничать: Зеленский в интервью иностранным СМИ