О результатах переговоров Владимир Зеленский рассказал в твитере. Президент отметил, что это было продолжением диалога.

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Зеленский рассказал Беннету о похищении мэра Мелитополя

Разговор касался агрессии со стороны России и перспектив мирных переговоров.

Должны прекратить репрессии против мирного населения: попросил посодействовать в освобождении пленного мэра Мелитополя и местных общественных деятелей,

– отметил Зеленский.

Ранее украинский президент говорил о ситуации с Иваном Федоровым с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем. Также он попросил посодействовать в этом деле своего польского коллегу Анджея Дуду.

Мэра Мелитополя похитили российские военные

Отметим, что городской глава Мелитополя Иван Федоров отказался сотрудничать с оккупантами. После этого его прямо посреди бела дня похитили российские военные. Как сообщил Зеленский, Федоров – жив, однако его могут пытать.

Россия убивает мэров, которые не хотят сотрудничать: Зеленский в интервью иностранным СМИ