В то же время президент попросил у глав Польши и Румынии поддержки по этому вопросу. Он сделал соответствующее обращение к Анджею Дуде и Клаусу Йоханнису во время встречи в Кишиневе 27 августа.

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"Ассоциированное трио" должно приблизить наши государства к обретению полноправного членства в Европейском Союзе. Мы рассчитываем на поддержку этой инициативы со стороны Польши, Румынии и других наших партнеров, наших друзей, государств – членов ЕС,

– сказал украинский лидер.

"На этом пути следующим важным шагом должно стать признание европейской перспективы государств "Ассоциированного трио". Украина уже начала соответствующую работу с каждым государством ЕС отдельно", – продолжил Владимир Зеленский.

Президент поблагодарил Анджея Дуду за то, что Польша одной из первых подписала Декларацию о европейской перспективе Украины. Подтвердив тем самым готовность проголосовать за вступление Украины в ЕС.

Он также выразил надежду, что вскоре подпись под аналогичным документом поставит и президент Румынии.

Сотрудничество в "Триморье"

Кроме этого, украинский лидер подтвердил заинтересованность Украины в участии в региональных проектах сотрудничества, таких как "Триморье".

Географическое положение Украины делает ее естественным партнером этой инициативы. И как морское государство и ассоциированный член Евросоюза Украина сделает ее более полной и эффективной для всего региона,

– подытожил глава государства.

Обратите внимание! Президенты Украины, Молдовы и Грузии учредили формат "Ассоциированного трио", подписав Декларацию Батумского саммита 19 июля.