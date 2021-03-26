Президент Владимир Зеленский поручил главе ОП Андрею Ермаку противодействовать российской дезинформации относительно вакцинации в Украине. Об этом сообщает политический эксперт, блоггер Сергей Быков.

"На Банковой понимают, что цель российской пропаганды сегодня – срыв вакцинации в Украине. Президент Владимир Зеленский и глава ОП Андрей Ермак провели экстренное совещание, по результатам которого Зеленский поручил главе офиса противодействовать попыткам России сорвать вакцинацию в Украине. На базе Центра борьбы с дезинформацией, который курирует глава ОП, уже готовятся соответствующие меры. Россия запустила мощную волну дезинформации о вакцинации в Украине. Смерть женщины-военнослужащей в Одесской области якобы после вакцинации, а также аптекаря в Черновцах стали главным оружием российской пропаганды, активизировали обсуждение этих тем в сети. Понятно, что в этих трагических случаях Кремль через своих агентов обвиняет власть и якобы "плохой" препарат от коронавируса CoviShield (AstraZeneka)", – написал он.

По словам Быкова, российским пропагандистам безразлично, что связь вакцины со смертями никоим образом не доказана, и у обоих умерших были хронические патологии.

Ведь враг своей ложью стремится полностью уничтожить доверие украинцев к вакцинации. Поэтому глава государства доверил Ермаку скоординировать украинские усилия в инфополе, чтобы переломить ситуацию, и напомнить, что вакцина, которую закупает Украина, признана безопасной в мире. Это правда, ведь ей прививаются в Великобритании и Канаде, ее безопасность и действенность признана ВОЗ,

– отметил эксперт.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день Банковая собирает информацию об источниках и агентах влияния россиян в Украине, которые распространяют пропаганду.

"Рассматриваются как источники Виктора Медведчука, так и лично Петр Порошенко. Вчерашние обыски в "Украинском выборе" кума Путина – это один из пунктов плана Ермака. Кроме этого глава Офиса президента будет поднимать вопрос противодействия антивакцинаторской пропаганде на СНБО. Цель россиян – сорвать вакцинацию в Украине в будущем, независимо от препарата и навязать украинцам вакцину Спутник V, эффективность которой не доказана. Задача Ермака – не допустить этого", – резюмировал Быков.