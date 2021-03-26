Президент Володимир Зеленський доручив голові ОП Андрію Єрмаку протидіяти російській дезінформації щодо вакцинації в Україні. Таку думку висловив політичний експерт, блогер Сергій Биков.

"На Банковій розуміють, що мета російської пропаганди сьогодні – зрив вакцинації в Україні. Президент Володимир Зеленський та голова ОП Андрій Єрмак провели термінову нараду, за результатами якої Зеленський доручив голові офісу протидіяти намаганням Росії зірвати вакцинацію в Україні. На базі Центру боротьби з дезінформацією, який курує очільник ОП, вже готуються відповідні заходи. Росія запустила потужну хвилю дезінформації щодо вакцинації в Україні. Смерть жінки-військовослужбовця в Одеській області нібито після вакцинації, а також аптекаря в Чернівцях стали головною зброєю російської пропаганди, яка активізувала обговорення цих тем у мережі. Типово, що у цих трагічних випадках Кремль через своїх агентів звинувачує владу та нібито "поганий" препарат від коронавірусу CoviShield (AstraZeneka)", – написав він.

За словами Бикова, російським пропагандистам байдуже, що зв'язок вакцини зі смертями жодним чином не доведений, і що в обох померлих були хронічні патології.

Адже ворог своєю брехнею прагне вщент знищити довіру українців до вакцинації. Тож голова держави довірив Єрмаку скоординувати українські зусилля в інфополі, щоб переламати ситуацію, і нагадати, що вакцина, яку закуповує Україна, визнана безпечною у світі. Це правда, адже нею вакцинуються в Британії та Канаді, її безпечність та дієвість визнана ВООЗ,

– зауважив експерт.

Він підкреслив, що на сьогодні Банкова збирає інформацію щодо джерел та агентів впливу росіян в Україні, які поширюють пропаганду.

"Розглядаються як джерела Віктора Медведчука, так і особисто Петро Порошенка. Вчорашні обшуки в "Українському виборі" кума Путіна – це один з пунктів плану Єрмака. Окрім цього очільник Офісу Президента буде підіймати питання протидії антивакцинаторській пропаганді на РНБО. Мета росіян – зірвати вакцинацію в Україні у майбутньому, незалежно від препарату та нав'язати українцям вакцину Супутник V, ефективність якої не доведена. Задача Єрмака – не допустити цього", – резюмував Биков.