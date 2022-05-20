Соответствующую информацию президент сказал во время обращения поздно вечером 19 мая. Зеленский объяснил, что поручил этот вопрос министру образования.

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Зеленский поручил упростить поступление абитуриентам с оккупированных территорий

Владимир Зеленский обратился к украинским студентам и объяснил им, что сейчас время, когда мы можем построить такое будущее для Украины, которого действительно хотим – без устаревших и токсичных вещей, не имеющих отношения к нашим национальным потребностям и нашему характеру. Кроме того, президент объяснил, что обсудили и текущие вопросы.

Во-первых, поручил министру образования подготовить такие изменения, которые позволят абитуриентам со всех временно оккупированных территорий поступать в украинские вузы в упрощенном порядке,

– заявил президент.

Также говорилось о студентах с временно оккупированных территорий, которые учатся на контрактной форме обучения. Министр образования должен решить, как обеспечить их обучение.

"Очевидно, что платить по контракту на обучение в таких условиях крайне сложно. Государство должно помочь. Поэтому ожидаю от министра, от правительства и, если нужно, народных депутатов, соответствующих решений", – заверил Зеленский.

Президент выступил перед студентами 25 вузов

Также Владимир Зеленский объяснил, что пообщались со студентами и о:

послевоенном восстановлении;

том, как обеспечить безопасность нашему государству на десятилетие вперед.

Владимир Зеленский объяснил, что во время общения были студенты из 25 украинских университетов, в том числе из Киева, Белой Церкви, Мариуполя, Чернигова, Харькова, Одессы, Львова, Кривого Рога, Донецка, Херсона, Ивано-Франковска, Горловки, Днепра.

Добавил, что не все университеты работают в своих городах. Но студенты и ректоры уверены, что Украина победит и восстановит свободную жизнь на всей территории.

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Кратко об образовании в условиях войны

С начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины на следующий день, 25 февраля, Министерство образования и науки Украины рекомендовало всем учебным заведениям прекратить работу и перейти на двухнедельные каникулы.

Уже с 14 марта в большинстве областей возобновили обучение в школах. В частности, говорилось о 13 регионах, где относительно спокойная ситуация.

20 марта глава подкомитета по вопросам раннего развития и дошкольного образования, нардеп Владимир Воронов рассказал, что дошкольников-переселенцев в Украине будут зачислять в садики по месту временного проживания. В партии "Слуга народа" заверили, что областным департаментам образования дали указание способствовать зачислению детей-переселенцев в местные сады.

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