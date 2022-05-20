Відповідну інформацію президент сказав під час звернення пізно ввечері 19 травня. Зеленський пояснив, що доручив це питання міністру освіти.

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Зеленський доручив спростити вступ абітурієнтам з окупованих територій

Володимир Зеленський звернувся до українських студентів та пояснив їм, що зараз час, коли ми маємо змогу побудувати таке майбутнє для України, якого справді хочемо – без застарілих та токсичних речей, які не мають стосунку до наших національних потреб і нашого характеру. Окрім того, президент пояснив, що обговорили й поточні питання.

По-перше, доручив міністру освіти підготувати такі зміни, які дадуть змогу абітурієнтам з усіх тимчасово окупованих територій вступати до українських вишів у спрощеному порядку,

– заявив президент.

Також мовилось про студентів з тимчасово окупованих територій, які навчаються на контрактній формі навчання. Міністр освіти має вирішити, як забезпечити їхнє навчання.

"Очевидно, що платити за контрактом на навчання у таких умовах вкрай складно. Держава має допомогти. Тож очікую від міністра, від уряду і, якщо потрібно, народних депутатів, відповідних рішень", – запевнив Зеленський.

Президент виступив перед студентами 25 вишів

Також Володимир Зеленський пояснив, що поспілкувалися зі студентами і про:

післявоєнну відбудову;

те, як гарантувати безпеку нашій державі на десятиліття вперед.

Володимир Зеленський пояснив, що під час спілкування були студенти з 25 українських університетів, зокрема з Києва, Білої Церкви, Маріуполя, Чернігова, Харкова, Одеси, Львова, Кривого Рогу, Донецька, Херсона, Івано-Франківська, Горлівки, Дніпра.

Додав, що, на жаль, не всі університети працюють у своїх містах. Та студенти та ректори впевнені – Україна переможе й відновить вільне життя на всій території.

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Коротко про освіту в умовах війни

З початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України наступного дня, 25 лютого, Міністерство освіти і науки України рекомендувало всім закладам освіти припинили роботу та перейти на двотижневі канікули.

Вже з 14 березня в більшості областей поновили навчання у школах. Зокрема мовилось про 13 регіонів, де відносно спокійна ситуація.

20 березня голова підкомітету з питань раннього розвитку та дошкільної освіти, нардеп Володимир Воронов розповів, що дошкільнят-переселенців в Україні будуть зараховувати в садочки за місцем тимчасового проживання. У партії "Слуга народу" запевнили, що обласним департаментам освіти дали вказівку сприяти зарахуванню дітей-переселенців у місцеві садки.

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