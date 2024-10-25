Об этом стало известно по результатам длительного совещания Зеленского с военными, разведкой, секретарем СНБО, чиновниками и Офисом.

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Технологическая Ставка

Так, Зеленский на совещании дал поручение сделать формат технологической Ставки.

Самый большой приоритет – это дроны, конечно. В том числе дроны, которые могут сбивать "Шахеды" и другие ударные беспилотники,

– рассказал президент.

Отмечается, что на встрече ключевыми был вопрос, что сейчас ограничивает возможности Украины, и как их можно решить. Владимир Зеленский указал, что есть планы привлечь гражданское общество к работе над внутренним Планом победы.

Кроме этого, президент поручил ГУР вместе с СБУ особенно заняться вопросами по освобождению из российского плена гражданских лиц. Он добавил, что сейчас по этому результаты недостаточны.